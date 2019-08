El boxeador puertorriqueño Wilfredo "Bimbito" Méndez recibió este martes su faja de campeón mundial de la división mosca -105 libras- (48 kilos) de la Organización Mundial de Boxeo (OMB) que le arrebató el pasado sábado al filipino Vic Saludar en cartelera celebrada en San Juan.

Yo me hice campeón, pero detrás de mí hay una humildad que reconoce a quienes me dieron la oportunidad. Me hice campeón en el momento perfecto. Seguiré trabajando fuerte y me tocará mantenerme", expresó Méndez, de 22 años, en el acto celebrado en la Alcaldía de Trujillo Alto, municipio vecino a San Juan.