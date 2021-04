Los congresistas Ted Lieu (D-CA), Jenniffer González-Colón (R-PR), Stacey Plaskett (D-USVI), Raúl Grijalva (D-AZ) y Darren Soto (D-FL) presentaron el "Renewable Energy for Puerto Rico and the U.S. Virgin Islands Act", que busca ayudar a que comunidades desarrollen y usen fuentes de energía renovable.

La medida crea un programa de subvenciones para inversión en energía renovable, eficiencia de energía, almacenamiento de energía, una red inteligente, y proyectos de microredes, al igual que capacitación para los residentes locales, informó este miércoles en un comunicado González.