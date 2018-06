El representante Luis Vega Ramos reclamó la entrega y publicación de la opinión legal formal sobre la constitucionalidad de la derogación prospectiva de la Ley 80 solicitada a la Secretaria de Justicia de Puerto Rico, Wanda Vázquez.

"El tiempo de la Secretaria de Justicia para entregar su análisis legal de lo que aprobó el Senado sobre la derogación prospectiva de la Ley 80 se acabó ayer y no había entregado nada. Hoy a mediodía la Comisión de Gobierno no había recibido nada. ¿Qué pasó? Esa opinión fue ordenada a la Secretaria de Justicia por la Cámara, es su deber en ley producirla y es esencial para la consideración legislativa de qué hacer con la Ley 80. No hay justificación para que no se haya producido", dijo Vega.