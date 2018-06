La Federación de Baloncesto de Puerto Rico retirará el próximo domingo el legendario número 4 que utilizó durantes dos décadas el otrora pívot José "Piculín" Ortiz, y uno de sus excompañeros, Eddie Casiano, y el armador José Juan Barea, resaltaron hoy la carrera del cuatro veces olímpico.

"Máximo, 'the best', no hay más nada que hablar, el mejor en la historia", resaltó Casiano hoy tras un entrenamiento de la selección de cara al Mundial del año que viene, sobre el exolímpico que jugó en Seúl 1988, Barcelona 1992, Atlanta 1996 y Atenas 2004.