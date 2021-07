El artista puertorriqueño Ricky Martin ha condenado la brutal paliza y el asesinato de Samuel Luiz, de 24 años, en A Coruña, por el que han sido detenidos dos hombres y una mujer y sobre cuyo móvil están abiertas todas las vías de investigación, incluida la homofobia.

"Digan su nombre (say his name) Samuel Luiz Muñiz. #JusticiaParaSamuel", escribió el cantautor puertorriqueño en Instagram, en castellano e inglés para llegar a más seguidores de su comunidad.