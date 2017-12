La actriz puertorriqueña Rita Moreno, ganadora de un Oscar, Grammy, Emmy y Tony, describió hoy como "una pesadilla" el acto del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de arrojar rollos de papel toalla a damnificados en la isla por el huracán María, semanas después del paso del ciclón.

"Eso fue una pesadilla. Me quedo más que asombrada. No hay palabras para eso. Pero más que eso -esa persona que no quiero ni decir su nombre-, no le gusta Puerto Rico desde antes del huracán", dijo Moreno a periodistas tras su participación en la tercera edición del evento "Animus", en San Juan.