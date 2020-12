La leyenda latina Rita Moreno, protagonista del documental "Rita Moreno: Just a Girl Who Decided to Go For It", liderará la delegación latina en el Festival de Cine de Sundance (EE.UU.), en donde también habrá representación de España, México, Argentina y Brasil.

"Rita Moreno: Just a Girl Who Decided to Go For It", dirigido por Mariem Pérez Riera, aparece en el apartado de documentales estadounidenses de Sundance 2021, que se celebrará del 28 de enero al 3 de febrero y que, debido a la pandemia tendrá proyecciones en internet y en salas de todo el país más allá de su habitual sede de Park City (Utah).