Ni Jim Parsons, ni Matt Bomer, ni Zachary Quinto eclipsan en "The Boys in the Band" a Robin de Jesús, maravilloso en esta cinta de Netflix sobre un enrevesado grupo de amigos homosexuales y que dijo a Efe que la comunidad LGBT también se merece contar historias que no sean pulcras e ideales.

"Hay que entender que nosotros en la película somos representantes de la comunidad gay, pero esta historia no es la historia completa de todas las experiencias gay: hay diversidad en eso también", explicó este actor orgulloso de ser latino y homosexual.