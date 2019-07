El gobernador de Puerto Rico, Ricardo Rosselló, catalogó este jueves de "pataleo" la demanda que la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) interpuso con el propósito de derogar la Ley 29-2019.

Esa normativa exonera a los municipios de Puerto Rico de la obligación de pagar una aportación municipal a los Sistemas de Retiro mediante el método conocido como "Pay as you Go" y al Plan de Salud del Gobierno.