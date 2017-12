El gobernador de Puerto Rico, Ricardo Rosselló (c), habla con la prensa. EFE/Archivo

El gobernador de Puerto Rico, Ricardo Rosselló, dijo hoy que la reforma fiscal de Estados Unidos fue nefasta para la isla caribeña, que es considerada a nivel tributario un territorio caribeño, lo que hace prever una salida de compañías manufactureras ante el incremento de la carga impositiva.

"La reforma contributiva fue nefasta para Puerto Rico. Es lo peor que sale en todo esto y producto de que no tenemos representación, de que no tenemos senadores y cuando se tomaron las decisiones no se tenía que considerar a Puerto Rico", señaló en entrevista con Efe Rosselló.