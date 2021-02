El secretario del Departamento de Salud, Carlos Mellado, confirmó la llegada este martes a Puerto Rico de más vacunas contra la covid-19 tras el retraso provocado la pasada semana por las fuertes tormentas de nieve en Estados Unidos.

"La semana pasada no llegaron vacunas a Puerto Rico porque era una situación que no estaba a nuestro alcance y era la situación de las nevadas. No obstante, llegaron vacunas en el día de hoy", subrayó Mellado en conferencia de prensa.