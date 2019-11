El presidente de la Corporación para la Defensa del Poseedor de Licencia de Armas de Puerto Rico (CODEPOLA), Ariel Torres, celebró la aprobación del Proyecto 1050 por la Cámara de Representantes en el último día de sesión tras concurrir con las enmiendas presentadas por La Fortaleza, incorporadas por el Senado de Puerto Rico a la nueva Ley de Armas.

"El ciudadano común no compra 20.000 municiones al año, pero si a la Gobernadora de Puerto Rico le da tranquilidad esa enmienda, nosotros lo que único que queremos es que la gente decente se pueda armar y defenderse. Que los delincuentes no sigan por la libre cometiendo en víctimas a la ciudadanía, que no se atreven a salir a las calles ni dentro de sus casas se sienten seguros, por la delincuencia en aumento. Cada día están más creativos", manifestó Torres.