El secretario del Departamento de Salud de Puerto Rico, Lorenzo González, ha anunciado este martes que se ha puesto en cuarentena voluntaria tras serle notificado que tuvo contacto directo con una persona que arrojó positivo a COVID-19, sumándose así a una larga lista de políticos locales que han anunciado en los últimos días que sí tienen el virus.

"Dicha persona me identificó como un contacto, por lo que el Departamento de Salud y su división de rastreo de contactos me informó sobre la situación. Dicha situación me obliga a permanecer en cuarentena, por los próximos días", indicó en un comunicado difundido hoy.