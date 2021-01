El Senado aprobó este jueves durante la sesión ordinaria de hoy la resolución que ordena a la Comisión de Proyectos Energéticos y Energía realizar una investigación exhaustiva sobre la concesión del contrato entre la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) y LUMA Energy, LLC.

"Hay una agenda importante que involucra a todo el país. No radico mi primera Resolución en contra de una política pública, la política pública la hace la Asamblea Legislativa. El hecho de que el Gobernador haya nombrado un comité timón, no impide que la Asamblea investigue. Diversos sectores han levantado la voz diciendo cuidado con ese contrato. Yo leí el contrato y levanta sospecha. No es una Resolución partidista y no es contra LUMA, lo importante es tener la información correcta", destacó el autor de la medida y presidente del Senado, José Luis Dalmau.