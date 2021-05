17 may 2021

EFE News San Juan 17 may 2021

La Comisión de Nombramientos, que dirige el presidente del Senado, José Luis Dalmau, evaluó este lunes la designación de Magaly Rivera, como Secretaria del Departamento de Educación (DE).

“A lo largo de mi carrera de más de 30 años en el Departamento de Educación, he trabajado en todas las etapas y niveles, lo que me permiten conocer de primera mano todas las necesidades del magisterio, de los directores escolares y del nivel central. Conozco también, las interioridades del Departamento, lo que me permite llegar con una misión y visión clara, para poder atender con excelencia la educación de nuestros niños”, resaltó Rivera en la presentación de su ponencia a los miembros de la Comisión.