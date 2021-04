El presidente del Senado, José Luis Dalmau, ante los recientes casos de la covid-19 reportados en la Asamblea Legislativa, adoptó una orden administrativa para decretar un receso de labores desde el lunes, 12 de abril, hasta el viernes, día 16, con lo que se une a la iniciativa de la Cámara baja.

"Ante la amenaza a la salud que representa la covid-19, he decretado un receso administrativo para salvaguardar la salud y dar mayor seguridad a los empleados que trabajan en el Senado. Tenemos un firme compromiso no solo con nuestro personal, si no también con sus respectivas familias y las personas que nos visitan", manifestó Dalmau en un comunicado.