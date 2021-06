Los presidentes de las Comisiones de Agricultura y Recursos Naturales; y Seguridad y Asuntos del Veterano; Albert Torres, y Henry Neumann, respectivamente, hicieron un llamado a las agencias concernientes para que identifiquen los recursos necesarios para la contratación de salvavidas, entre otras iniciativas para evitar muertes por ahogamiento en las playas del país.

Durante la vista pública conjunta, el senador Torres manifestó que su "responsabilidad como legisladores es presentar leyes reales que sean justas y equitativas, y ante esta vista comparecen varias partes como el Departamento de Recursos Naturales y me parece que la reunión pasada con la Junta de Hoteles no fue satisfactoria, ya que no cumplieron con los requisitos de orientar a los bañistas. Cada parte es importante y tiene una responsabilidad mayor, no podemos sentarnos a escuchar discursos de flores cuando hay una situación seria y hay que atenderla de inmediato. Nos frustra cada vez que escuchamos de un deponente que hace falta dinero en una agencia y que por eso las cosas no arrancan”.