El subcomité de Salud del Comité de Energía y Comercio de la Cámara baja federal aprobó este jueves el proyecto que evitaría que los fondos de Medicaid para la cobertura médica de 1,5 millones de puertorriqueños no se agoten al final de este año fiscal en septiembre.

El "Supporting Medicaid in the U.S. Territories Act", según explicó la comisionada residente en Washington, DC, Jenniffer González, en un comunicado de prensa, extenderá el aumento de fondos y los niveles del Federal Medical Assistance Percentage durante cinco años para Puerto Rico a los niveles actuales de un 76 %, brindándole estabilidad al sistema de salud.