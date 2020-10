"Te quiero baby", tema actualizado y modernizado del éxito "Can't Take My Eyes Off You", del legendario cantante Frankie Valli e interpretado parcialmente en español por la artista urbana puertorriqueña Chesca y el cubano-estadounidense Pitbull, debutó en el listado de Hot Latin Songs de Billboard.

Así lo destacó este jueves la revista especializada de música en su página web, en la que indicó que "Te quiero baby" se ubicó en la posición 40 del listado para la fecha del 31 de octubre.