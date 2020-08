El secretario de Salud, Lorenzo González, aseguró este miércoles que tiene la potestad de cerrar las iglesias para prevenir los contagios de COVID-19, como se espera que se imponga en la nueva orden ejecutiva, mientras varios líderes religiosos han amenazado con demandar al Estado por la decisión.

"Claro que podemos cerrarlos. No queremos acatar un orden ejecutiva, me sorprende que desde un grupo religioso se habla de indisciplina. ¿Líderes religiosos hablando de indisciplina en contra de la vida? Me sorprende", aseguró González en entrevista telefónica con la emisora Radio Isla 1320.