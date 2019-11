La alcaldesa de San Juan, Carmen Yulín, aseguró hoy en relación al anuncio de Roberto Prats, uno de los candidatos a la gobernación por el Partido Popular Democrático (PPD) de Puerto Rico -en la oposición-, de retirarse de la contienda que no es un tema de personas, sino de "quien refleja la visión y la agenda de cambios trascendentales que reclaman la base de nuestro partido".

"Para Roberto y su familia mis mejores deseos de una vida plena y exitosa. Lo he dicho antes, y me reitero, esto no se trata de personas, se trata de quien refleja la visión y la agenda de cambios trascendentales que reclaman la base de nuestro Partido y nuestro país", dijo tras conocerse la noticia.