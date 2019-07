Tras dos días consecutivos en que sendos barcos no atracaron en San Juan por razones de seguridad debido a varias manifestaciones, este jueves se reanudaron los itinerarios de cruceros a Puerto Rico, con la llegada del "Allure of the Seas", de la compañía Royal Caribbean, al puerto de la capital.

La embarcación atracó con alrededor de 6.392 pasajeros a bordo, informó hoy en un comunicado la directora de la Compañía de Turismo, Carla Campos.