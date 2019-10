La Universidad de Puerto Rico (UPR), anunció este viernes el otorgamiento de una subvención de 13 millones de dólares al recinto de Ciencias Médicas y MD Anderson Cancer Center.

El proyecto denominado "University of Puerto Rico Puerto Rico / M.D. Anderson Cancer Center: Partnership for Excellence in Cancer Research" tiene una duración de cinco años y fue otorgada por el Instituto Nacional de la Salud (NIH, en inglés), a través del Instituto Nacional del Cáncer (NCI, por su sigla en inglés).