El secretario del Departamento del Trabajo y Recursos Humanos (DTRH), Carlos Rivera, informó este martes que actualmente la agencia cuenta con 900 funcionarios atendiendo las miles de solicitudes de desempleo y la Solicitud de Asistencia de Desempleo Pandémico (PUA).

Esta cantidad de trabajadores, no obstante, no son suficiente para atender los más de 60.000 casos de desempleo en la dependencia pública, pues la misma no se está beneficiando de la Ley del Empleador Único, para utilizar personal de otras agencias y acelerar este proceso.