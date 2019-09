Varios centros comerciales de Puerto Rico cesaron operaciones este martes, pero reanudarán operaciones el miércoles, como prevención por el paso de la tormenta Karen sobre la isla caribeña.

Al momento, Plaza Las Américas y The Outlets at Montehiedra, ambos en San Juan, y The Outlets 66 Mall en Canóvanas, en el noreste de la isla, son los tres centros comerciales que cesaron operaciones en la tarde de este martes.