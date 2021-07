El dúo de reggaetón Zion & Lennox lanzó este viernes su cuarto álbum de estudio llamado "EL SISTEMA", mientras celebra el 20 aniversario desde que se convirtieron en un acto musical.

"EL SISTEMA" consiste de 13 canciones y una introducción, incluida la versión anterior "No Me Llama" con Myke Towers (18 millones de visitas en YouTube), "Te Mueves" con Natti Natasha, "Gota Gota" junto a El Alfa (10 millones de visitas ) y “Sistema” (15 millones de visitas), informó hoy la compañía NV Marketing and Public Relations en un comunicado.