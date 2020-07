El dúo puertorriqueño de reguetón de Zion y Lennox lanzará el 3 de julio su nuevo sencillo y vídeo musical de "All Night", inspirado en los temas "Rock With You", de Michael Jackson, y "All Night Long", de Lionel Richie, se informó este miércoles.

Esta nueva canción, grabada completamente durante la cuarentena causada por la pandemia del COVID-19, tiene un ritmo contagioso que promete transportar a todos los seguidores del dúo a la década de los ochenta y noventa, destacaron los representantes del dueto en un comunicado de prensa.