La activista de derechos civiles Dolores Huerta fue reconocida este viernes en Nueva York con un premio a toda una vida por sus servicios al país y a la organización sin ánimo de lucro People For the American Way Foundation (PFAWF).

Huertas, estadounidense de origen mexicano, es la primera persona en recibir ese reconocimiento por parte de la Young Elected Officials (YEO) Network, que forma parte de la PFAWF y que reúne a funcionarios electos progresistas, de 35 años o menos, durante la conferencia de mujeres que YEO celebra en Nueva York.