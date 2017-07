Al Gore, exvicepresidente estadounidense y adalid de la lucha contra el cambio climático, dijo en una entrevista con Efe que "resulta extraño que EE.UU. sea el único país del mundo con un partido conservador afiliado a idioteces demostrables" en esa materia.

"En mi estado natal de Tennessee hay un dicho: si ves una tortuga sobre un poste, deberías saber que no llegó allí por sí misma. El hecho de que haya tanta gente que no cree en el cambio climático no ocurre porque sí", afirmó Gore, que estrena este fin de semana el documental "An Inconvenient Sequel: Truth to Power".