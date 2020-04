Fotografía cedida por la Alcaldía de Nueva York donde aparece su alcalde, Bill de Blasio, durante su conferencia de prensa diaria en la sede de la municipalidad en Nueva York. EFE/Ed Reed/Alcaldía de Nueva York /SOLO USO EDITORIAL /NO VENTAS

El alcalde de Nueva York, Bill de Blasio, ordenó este martes la dispersión de un multitudinario funeral de un rabino jasídico en Brooklyn y cargó contra la comunidad ultraortodoxa, la más castigada por la COVID-19 en la ciudad, por no respetar las medidas de distanciamiento social.

"Algo absolutamente inaceptable ha sucedido en Williamsburg esta noche: un gran funeral en medio de esta pandemia. Al enterarme, he ido personalmente para asegurarme de que la multitud era dispersada. Y lo que he visto NO SERÁ tolerado", indicó el alcalde en Twitter.