El alcalde de Denver Michael Hancock (c) escucha a la presidente del grupo Distrito de Mejoras Empresariales (BID) de Santa Fe, Andra Barela (dcha.) junto al concejal de la ciudad Paul López (izq.). EFE/Archivo

Los alcaldes de diez ciudades, incluidas Nueva York, Boston y Seattle, presentaron hoy una coalición para reducir los niveles de delincuencia y que rechaza políticas que han perjudicado a las comunidades afroamericanas e hispanas.

De este modo, la coalición "Mayors for Smart on Crime", impulsada por el Center for American Progress (CAP), pretende ser una plataforma para que los alcaldes puedan compartir políticas y tácticas efectivas que han llevado a cabo en sus comunidades para disminuir los índices de criminalidad.