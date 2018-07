La alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, afirmó hoy en Nueva York que no habrá una igualdad de género, que permita a niñas y mujeres caminar seguras por las calles de una ciudad, hasta que no se erradique la violencia "del corazón de los individuos".

Carmena participó hoy del foro "Making Cities Safe and Inclusive With and For Girls" en el Instituto Cervantes de Nueva York, donde aseguró además que no se puede vincular la violencia a la seguridad "porque no habría policías suficientes" para atender el problema.