Con un altar compuesto con 1.308 más mascaras, que simbolizan a los miembros del Local 770 del sindicato UFCW y seres queridos que han fallecido por covid-19, trabajadores esenciales de Los Ángeles recordaron este lunes a las víctimas y pidieron más seguridad en sus lugares de trabajo.

“Quiero que las compañías sepan que no somos sólo un número, somos seres humanos que no se pueden desechar. Mi esposo solo tenía 47 años cuando murió, (por causas relacionadas al coronavirus), esto no debió haber ocurrido”, dijo Celia Covarrubias, sobre su esposo Javier, un trabajador de esencial que falleció en mayo pasado.