La espiral de casos confirmados de coronavirus registrados en la última semana en Arizona ha llevado a este estado del suroeste a encabezar la lista de regiones y países con las mayores tasas de contagios per cápita, de acuerdo a un recuento del diario The New York Times.

Un análisis del rotativo difundido este miércoles coloca a Arizona en lo más alto de una tabla de nuevos casos dados a conocer en los últimos siete días ajustado al tamaño de las poblaciones, con unos 3.300 casos por millón de residentes.