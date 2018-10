El Departamento de Salud de Nueva Jersey informó hoy que ascendió a nueve el número de niños que han muerto en un centro sanitario de ese estado en EE.UU, ocho de ellos tras haberse contagiado con el brote de adenovirus en esa institución.

Indicó además que la más reciente víctima falleció el viernes y al igual que los otros niños estaba recluido en el Wanaque Center for Nursing and Rehabilitation, pero aún no ha confirmado que el adenovirus causó su muerte, señaló la agencia sanitaria e un comunicado de prensa.