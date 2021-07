Los equipos de búsqueda de víctimas bajo los escombros de un edificio derrumbado en Surfside (Miami-Dade) hallaron en las últimas horas el cadáver de una persona, con lo que la cifra de fallecidos se elevó a 95, anunciaron este martes las autoridades.

La cifra de personas no localizadas tras el derrumbe, ocurrido el 24 de junio por causas aún no determinadas, se situó en 14, pero hay 2 de ellas que no se sabe con certeza si estaban en el edificio cuando se vino abajo.