Alejandra no tiene acceso al agua para lavarse las manos como piden las autoridades. Es una de los 80 indígenas damnificados por el terremoto de 2017 que subsisten en un campamento en el centro de la capital mexicana desprotegidos frente a una pandemia en la que no creen mucho.

Después de tres años malviviendo con sus cuatro hijos en una tienda de campaña improvisada, el coronavirus no es precisamente una de sus prioridades: "La mera verdad, no creemos en esta enfermedad. Los chilangos (capitalinos) sí creen, pero nosotros, que somos de pueblo, no lo creemos", cuenta a Efe.