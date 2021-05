12 may 2021

12 may 2021

El cáncer de colon es una asesino silencioso, pues se estima que un 45 % de las personas que son diagnosticadas anualmente mueren debido a esta causa, pero la pandemia ha retrasado la detección de este padecimiento y con ello se eleva el riesgo de muerte de los pacientes.

Es por ello que este miércoles se puso en marcha una campaña para motivar a que las personas acudan a detectar esta enfermedad, que causa unas 700.000 muertes y presenta más de 1,4 millones de casos anualmente en el mundo.

"En México, en el 2020 se reportaron cerca de 14.500 casos de este tipo de cáncer, con lo que estamos entre la tercera y cuarta causa de muerte en el país", indicó Angélica Hernández, jefa del servicio de endoscopia del Instituto Nacional de Cancerología (Incan).

La alta incidencia de esta enfermedad se debe a que el diagnóstico de cáncer colorrectal y de muchos otros tumores se hacen de forma tardía. "Cerca del 80 % están en un etapa avanzada" debido a la evolución de la enfermedad, ya que en los primeros momentos del cáncer no hay síntomas, indicó Hernández.

Del mismo modo, señaló que en los últimos años ha empezado a darse este tipo de detección en etapas más tempranas "entre la cuarta y la quinta década de vida", apuntó.

FACTORES DE RIESGO

Marco Antonio Lira Pedrin, presidente de la Asociación Mexicana de Gastroenterología, apuntó que el principal factor de riesgo para desarrollar este tipo de cáncer son los antecedentes familiares.

"Muchas personas que tienen familiares que tuvieron cáncer de colon, también lo desarrollan", sentenció.

Este fue el caso de Gustavo Adolfo Galván, quien padeció esta enfermedad. "Mi papá y mi sobrino fallecieron por este cáncer", explicó.

Señaló que una de las principales barreras que enfrentó fue la dificultad para tener un diagnóstico.

"Un año antes me dijeron que tenía colon irritable, gastritis, hasta que se me presentó un dolor muy fuerte que confundieron con apendicitis y cuando me operaron descubrieron que había un engrosamiento de intestino", afirmó.

Tras varios estudios, lograron llegar al diagnóstico y con tratamiento ha podido sobrellevar la enfermedad.

Lira Pedrin explicó también que la dieta suele ser también un factor de riesgo, sobre todo si se consume en exceso grasas, carnes rojas y alcohol.

"Es por ello que se debe llevar una dieta balanceada y evitar consumir alcohol en exceso", puntualizó.

PRESENTAN CAMPAÑA

Aunque una de las maneras más efectivas de detectar esta enfermedad es el tamizaje a través de la colonoscopia, debido a la pandemia muchos pacientes retrasaron o pospusieron sus estudios.

Ante este panorama, Arturo Vázquez, director médico de Asofarma, presentó junto con los especialistas la campaña "Reagenda tu colonoscopia, nada que temer, mucho que ganar".

La idea se centra en las personas que tienen algún factor de riesgo, especialmente para quienes tienen antecedentes familiares de cáncer de colon.

La campaña, detalló, consta de dos etapas. En la primera se busca impactar a pacientes que ya estaban en estudio de colonoscopia y por cualquier situación lo postergaron.

"Muchos tuvieron miedo a la pandemia o no tenían disponibilidad de citas. Queremos incidir en ellos para que vuelvan a los hospitales", refirió.

La segunda etapa está dirigida a la población de grupo de riesgo para que, junto con especialistas, pueda iniciar sus estudios de colonoscopia.

"Hay que hacerlo ahora, porque entre más se retrasen los estudios, el avance del cáncer es alto", dijo.