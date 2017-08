El administrador de la Agencia de Protección Medioambiental (EPA), Scott Pruitt, ha dicho que no cree que las emisiones de dióxido de carbono sean uno de los principales factores que contribuyen al cambio climático, y su oficina y otras agencias deben decidir si aprueban el informe antes del 18 de agosto, según el Times. EFE/Archivo

La Casa Blanca está revisando un informe gubernamental elaborado por científicos que determina con "un grado muy alto de confianza" que el cambio climático está relacionado con la actividad humana, algo que ha puesto en duda el presidente, Donald Trump, y algunos de sus asesores.

Un borrador del informe, publicado hoy por los diarios The New York Times y The Washington Post, considera "extremadamente probable" que "la mayoría del aumento en la temperatura media global desde 1951 fuera causado por la influencia humana sobre el clima".