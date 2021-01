La cuenta de casos de covid-19 acumulados en Florida desde el 1 de marzo pasado superó este martes el millón y medio, en medio de una campaña de vacunación gratuita con prioridad a mayores de 65 años que ha atraído al estado a personas de otros lugares de EE.UU. e incluso del extranjero.

En respuesta a las críticas porque no existen controles para reservar las vacunas exclusivamente para residentes, el gobernador Ron DeSantis dijo este martes que el estado no está promocionando el "turismo de vacunas", como lo han llamado los medios. pero no anunció medida alguna.