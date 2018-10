Imagen de mensajes y ofrendas florales cerca de la sinagoga donde se produjo un tiroteo el pasado sábado en el que once personas perdieron la vida en Pittsburgh, Estados Unidos, hoy, 30 de septiembre de 2018. EFE

Cerca de 70.000 personas han firmado una carta en la que le transmiten al presidente, Donald Trump, que hasta que no rechace "completamente el supremacismo blanco" no será bienvenido a Pittsburgh (Pensilvania), ciudad que el mandatario visitará hoy debido al ataque a una sinagoga el sábado.

"Presidente, no será bienvenido en Pittsburgh hasta que rechace completamente el supremacismo blanco. Nuestra comunidad judía no es el único grupo que ha sido objeto (de sus críticas)", señala la misiva escrita por la Organización Bend the Arc, un movimiento "de judíos progresistas" que ha conseguido recabar 69.148 firmas.