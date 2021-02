Un hombre en Arizona afronta la exorbitante cuenta de casi tres millones de dólares en facturas “que no paran de llegar” por la hospitalización de sus padres, quienes enfermaron de coronavirus hace seis meses y uno de ellos perdió la vida.

“Los recibos no se detienen. Se adeudan dos millones ochocientos mil dólares en cuentas médicas. Los hospitales no quieren hablar conmigo porque alegan que no soy el paciente. Mi madre legalmente es la responsable y solo se siente mortificada”, dijo a Efe Ricardo Aguirre, quien ha perdido 10 familiares por la covid-19 desde que comenzó la pandemia.