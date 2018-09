Alfredo probó su primera cerveza a los 13 años, y aunque su sabor no le agradó sí la sensación que tuvo. Entonces, el alcohol se convirtió en un símbolo de pertenencia y escape y que tras 17 años hoy lucha por abandonar.

"Me topé con un vaso de cerveza y me gustó el efecto que causó en mí. Me sentía bien, contento, y sentía que pertenecía a ese grupo en el que estaba. Me sentía yo", dice a Efe el joven, hoy de 30 años.