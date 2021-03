Ron Be Gone, una nueva organización comunitaria, urgió este miércoles al gobernador de Florida, Ron DeSantis, a "trabajar para todos los floridanos" durante la pandemia y no sólo para sus "donantes políticos" e incluir a minorías como los hispanos entre las prioridades de vacunación.

La excongresista Debbie Mucarsel-Powell, una de la integrantes de Ron Be Gone (Vete Ron), denunció en una videoconferencia que el republicano desde el comienzo de la pandemia "ignoró su amenaza" de la covid-19 y ahora ha dado "prioridad" a sus donantes políticos a la hora de vacunar.