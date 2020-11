Fotografía cedida por Rodolfo López donde aparece su esposa Reyna López (c) mientras está tratada de coronavirus por el personal sanitario del Hospital Clínica Mayo en Phoenix, Arizona. EFE/Rodolfo López /SOLO USO EDITORIAL /NO VENTAS

Fotografía cedida por Rodolfo López donde aparece durante una video llamada para ver el estado de su esposa Reyna López quien está postrada por coronavirus en una cama del Hospital Clínica Mayo en Phoenix, Arizona. EFE/Rodolfo López /SOLO USO EDITORIAL /NO VENTAS

Fotografía cedida por Rodolfo López donde aparece su esposa Reyna López (c) con sus dos hijos Damia, de cuatro años, y Luna, de dos, a su recuperación de coronavirus en el Hospital Clínica Mayo en Phoenix, Arizona. EFE/Rodolfo López /SOLO USO EDITORIAL /NO VENTAS

Cuando Reyna López despertó, contra todo pronóstico, dio por sentado que había pasado una noche ingresada en Urgencias, adonde llegó tras enfermar gravemente de la covid-19. Todavía aturdida, le costó asimilar que su bebé Noah ya no tenía once semanas de nacido, sino cinco meses. Que no estaban en el mes de junio, sino en septiembre.

En un hospital de Arizona, donde cayó desmayada por la falta de oxígeno y permaneció cuatro meses con respirador artificial, sus otros hijos, Damia, de cuatro años, y Luna, de dos, no querían separarse de su regazo por temor a no volver a ver a su madre.