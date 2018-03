La actriz Frances McDormand (c) pronuncia un discurso tras ganar el Óscar a la mejor actriz por su papel en "Tres anuncios en las afueras" ("Three Billboards Outside Ebbing, Missouri") durante la 90 edición de los Óscar en el Dolby Theatre de Hollywood, California (Estados Unidos). EFE/Aaron Poole-Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de EE.UU. (AMPAS) ***LA IMAGEN NO PODRÁN SER MODIFICADA/ SOLO PERMITIDO SU USO EDITORIAL PARA INFORMAR ÚNICAMENTE SOBRE EL EVENTO/SOLO SE PERMITE UN SOLO USO/CRÉDITO OBLIGATORIO/FOTO CEDIDA/SOLO USO EDITORIAL/PROHIBIDA SU VENTA Y SU ARCHIVO***