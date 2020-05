13 may 2020

EFE News Nueva York 13 may 2020

Al final de cada turno me quito el equipo de protección y me cambio el uniforme para que lo laven en el hospital. Tan pronto llego a casa, limpio el interior del auto, lavo la ropa y me meto a la ducha. La mayoría de médicos de esta UCI en Nueva York tenemos una rutina similar, aunque esa es probablemente la única parte del día que transcurre igual.

Siempre llego a mi puesto en la unidad para COVID-19 del hospital Syosset de Long Island por la mañana para hacer el cambio de turno con el que cubre la noche.