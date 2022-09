Disney on Ice llega a Florida con los ambientes de "Frozen" y "Encanto"

El patinaje sobre hielo de la factoría Disney on Ice "se ha apropiado" del argumento de dos famosas películas de animación, "Frozen" y "Encanto", para llegar al público por primera vez en vivo con actores que encarnan a Anna, Elsa, Mirabel y la familia Madrigal, que se presentaron este viernes en el sur de Florida en una gira.

Disney on Ice, la serie de espectáculos sobre hielo producidos por la compañía Feld Entertainment de acuerdo con The Walt Disney Company, sigue enfocada en el entretenimiento familiar y ahora presenta "Disney On Ice: Frozen & Encanto" en el coliseo Live Arena, de Sunrise, en el condado floridano de Broward.