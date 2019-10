Un documental emitido este lunes en la televisión británica asegura que el magnate estadounidense acusado de tráfico sexual de menores Jeffrey Epstein y el príncipe Andrés de Inglaterra llevaron a cabo orgías en una isla privada con un grupo de nueve jóvenes mujeres.

Los detalles están incluidos en el episodio "The Prince and the Pedophile" (El Príncipe y el pedófilo) que forma parte del programa "Dispatches" del canal británico Channel 4, en el que se analiza en profundidad la relación entre el miembro de la Casa Real y el multimillonario, según informó el NY Post.