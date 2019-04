Fotografía cedida por Cornell University donde aparece un perro mientras posa frente al logo de la empresa "The Ark at JFK", una entidad que gestiona el "oasis de las mascotas" del aeropuerto JFK en Nueva York, de los más transitados del mundo, donde los animales que recalan ahí pueden descansar y recuperarse del "jet lag". EFE/Cornell University/SOLO USO EDITORIAL

Fotografía cedida por la empresa The Ark at JFK donde aparece una empleada mientras muestra los tipos de jaulas para mascotas en el "oasis de las mascotas" del aeropuerto JFK en Nueva York, de los más transitados del mundo, donde los animales que recalan ahí pueden descansar y recuperarse del "jet lag". EFE/AnthonyCollins/The Ark at JFK/SOLO USO EDITORIAL